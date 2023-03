Caltanissetta, picchiò la compagna, agente penitenziario denunciato. Ritirate le armi

I carabinieri di Caltanissetta hanno denunciato per il reato di lesioni un poliziotto penitenziario di 47 anni accusato di avere aggredito la compagna. L’uomo lo scorso 10 marzo ha picchiato la donna provocandole delle ferite al collo che in Pronto soccorso sono state giudicate guaribili in 10 giorni. A quel punto è scattata la denuncia. I carabinieri hanno fatto anche richiesta di ammonimento e ritirato le armi che il 47enne usa in servizio.