Attivisti bloccano pullman che rimpatriava i migranti: 17 denunce a Caltanissetta

Avevano bloccato un pullman della polizia che serviva al rimpatrio di alcuni migranti. Così 17 persone – cinque di origini straniere – sono state denunciate e sanzionate in seguito ai fatti dello scorso 14 novembre, fuori dal centro di Pian del Lago di Caltanissetta. I denunciati – alcuni già con precedenti penali – dovranno rispondere di interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale travisamento e manifestazione non autorizzata.

Oltre a ciò, 15 attivisti non residenti a Caltanissetta sono destinatari del foglio di via obbligatorio con divieto di lontano ritorno nel capoluogo per tre anni. Invece, nei confronti di due residenti a Caltanissetta è stato emesso dal questore l’avviso orale a cambiare condotta.