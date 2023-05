Caltanissetta, traffico di sostanze stupefacenti: cinque arresti, uno è minorenne

Traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Sono questi i reati che dalle prime ore di questa mattina stanno impegnando gli uomini del comando provinciale della guardia di finanza di Caltanissetta in un’operazione. È ancora in corso nella provincia nissena, infatti, l’esecuzione di misure cautelari restrittive che sono state emesse dalle procure. Cinque persone sono state arrestate nell’ambito di un operazione antidroga del comando provinciale della Guardia di finanza di Caltanissetta. Tra i destinatari di uno dei due provvedimenti restrittivi eseguiti c’è un minorenne, che è stato posto ai domiciliari. Le indagini delle fiamme gialle sono state coordinate dalla procura distrettuale e da quella per i minorenni di Caltanissetta. I reati ipotizzati a vario titolo sono traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’operazione sono impegnati circa trenta finanzieri con mezzi e anche le unità cinofile specializzate delle fiamme gialle.