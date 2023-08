Caltagirone, evade e scippa un’anziana

Un 23enne di Caltagirone, in provincia di Catania, è stato arrestato dai carabinieri per i reati di evasione e furto con strappo. Il giovane, che era già ai domiciliari nella propria abitazione, è uscito di casa e ha avvicinato un’anziana che passeggiava per fare acquisti nel centro storico all’altezza di via Luigi Sturzo e le ha strappato dalle mani un borsellino con cui aveva appena pagato la spesa e in cui c’erano ancora 350 euro in contanti. Dopo lo scippo, il 23enne è scappato. L’anziana ha sporto denuncia.

I militari sono riusciti a individuare il giovane dopo avere visionato e analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Il 23enne, già noto ai carabinieri per svariate pregresse vicende giudiziarie, è stato riconosciuto e denunciato sia per il reato di furto con strappo che per evasione.