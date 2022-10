Caltagirone, denunciato un 51enne. Sospettato di avere preso parte a furti di uva in campagna

Un 51enne è stato denunciato dai carabinieri di Caltagirone per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L’uomo è stato fermato nell’ambito di controlli nelle zone di campagna dei centri di Licodia Eubea, Mazzarrone e Granieri, frzione di Caltagirone. Si trovava a bordo di un’autovettura: nel corso di una perquisizione sono stati trovate forbici da potatura, guanti da lavoro e sei torce frontali. Il sospetto è che gli strumenti siano stati usati per compiere furti di auto. L’autovettura si trovava insieme a un’altra, priva di targa, che è fuggita davanti all’alt dei militari. Il 51enne è risultato avere precedenti in materia di reati contro il patrimonio.