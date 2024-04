Caltagirone, in auto con la cocaina rosa: denunciato 25enne

Foto di Cesda

In auto con cocaina rosa e altri stupefacenti. A Caltagirone un 25enne incensurato è stato trovato in auto con undici grammi di hashish, 2,5 grammi di ketamina e due di 2C-B, la cosiddetta cocaina rosa. Il giovane viaggiava in auto con dei familiari, ignari del fatto che il 25enne aveva con sé della droga. A insospettire la guardia di finanza durante il controllo è stato il comportamento circospetto e inquieto del giovane.

La cocaina rosa è una droga di ultima generazione e rientra tra i farmaci psicoattivi dissociativi, che – generando visioni e distorsioni della realtà – sembra sempre più diffusa tra le persone giovani. Si tratta di una droga sintetica, in fase di sperimentazione, che avrebbe un prezzo di circa 400 euro a dose. Il 25enne è stato denunciato alla procura della Repubblica.