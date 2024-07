Incidente sul lavoro nell’Agrigentino, perde il controllo della ruspa e finisce dentro un fossato: è grave

Grave incidente sul lavoro a Caltabellotta. Nel Comune dell’Agrigentino un agricoltore 41enne avrebbe perso il controllo della ruspa che stava manovrando e sarebbe finito dentro un fossato di tre metri: l’uomo sarebbe stato ricoperto interamente dalla terra. I vigili del fuoco sono riusciti a individuarlo e – scavando a mani nude – sono riusciti a estrarlo dal fossato. L’uomo si trova in gravi condizioni, per questo è stato necessario il trasporto in ospedale con l’elicottero del 118.