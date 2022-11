Calenda e l’ipotesi Zappalà candidato sindaco di Azione: «Non è il nostro nome per la corsa a Catania»

«Lanfranco Zappalà non è il nostro candidato a sindaco per Catania». Carlo Calenda, leader di Azione, mette a tacere tutte le voci, indiscrezioni e comunicazioni diffuse dai simpatizzanti attivi nella città etnea, in vista delle prossime elezioni amministrative per palazzo degli Elefanti. «Il nostro candidato – prosegue – lo troveremo a conclusione di un processo molto accurato. Catania è una città economicamente più importante della Sicilia ma è anche una città inguaiata. Ho incontrato tutti i quadri del partito e sono in Sicilia anche per questo».

Calenda poi approfitta dell’incontro con i sostenitori per ringraziare dei consensi ricevuti. «Sono stato eletto – prosegue – a Palermo quindi sono un senatore siciliano. Voglio ringraziare quanti mi hanno votato. Ma su Catania lo ribadisco, ancora nulla è deciso».