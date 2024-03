Calcio, disordini dopo Crotone-Messina: daspo per 14 tifosi siciliani

Foto della pagina Facebook ACR Messina

Quattordici tifosi del Messina hanno ricevuto un daspo (divieto di accedere a manifestazioni sportive). I fatti risalgono al 29 ottobre del 2023, ma i provvedimenti sono arrivati adesso per la squadra che, come il Catania, milita nel girone C del campionato di serie C. Secondo quanto riferito dalla questura di Crotone (in Calabria), dopo la partita – finita 3-3 – alcuni tifosi del Messina sono scesi dal bus sul quale viaggiavano. A quel punto, avrebbero cercato lo scontro con i tifosi locali. Alcuni sostenitori giallorossi avevano armi contundenti e volto coperto.

Lo scontro è stato evitato grazie all’intervento della polizia e del servizio di scorta. I fatti sono stati ricostruiti grazie a immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. Per dieci di loro il daspo durerà un anno, per gli altri quattro – che in passato avevano già ricevuto provvedimenti simili – la durata della misura è in alcuni casi di cinque e in altri di sei anni, con l’aggiunta dell’obbligo di firma.