Scicli, cagnolina incastrata dopo la caduta in un pozzetto: salvata dai vigili del fuoco

Un’anziana cagnolina è rimasta bloccata all’interno di un tubo di cemento interrato dopo essere caduta all’interno di un pozzetto. L’incidente per l’animale è avvenuto nella serata di ieri in contrada Arizza a Scicli, in provincia di Ragusa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Modica che hanno intercettato la posizione esatta della cagnolina all’interno del tubo che si utilizza per l’irrigazione. I pompieri sono poi riusciti a liberare l’animale, portarlo in salvo e riconsegnarlo ai proprietari.