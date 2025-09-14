Tragedia sull’autostrada Palermo-Mazara: 71enne muore cadendo da un terrapieno

Tragedia ieri sera lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, dove ha perso la vita Mario Mauro, 71 anni, originario di Napoli. L’uomo viaggiava con la moglie, 67 anni, quando la loro auto si è fermata improvvisamente. In attesa del carroattrezzi, i due si erano riparati dietro il guard-rail. Nel tentativo di tornare in autostrada, l’anziano è però precipitato da un terrapieno, compiendo un volo di circa sei metri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno recuperato l’uomo e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il 71enne è deceduto poco dopo l’arrivo al Pronto soccorso.