Tragedia sull’autostrada Palermo-Mazara: 71enne muore cadendo da un terrapieno

14/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Tragedia ieri sera lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, dove ha perso la vita Mario Mauro, 71 anni, originario di Napoli. L’uomo viaggiava con la moglie, 67 anni, quando la loro auto si è fermata improvvisamente. In attesa del carroattrezzi, i due si erano riparati dietro il guard-rail. Nel tentativo di tornare in autostrada, l’anziano è però precipitato da un terrapieno, compiendo un volo di circa sei metri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno recuperato l’uomo e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il 71enne è deceduto poco dopo l’arrivo al Pronto soccorso.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 settembre 2025
Leggi la notizia

Tragedia ieri sera lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, dove ha perso la vita Mario Mauro, 71 anni, originario di Napoli. L’uomo viaggiava con la moglie, 67 anni, quando la loro auto si è fermata improvvisamente. In attesa del carroattrezzi, i due si erano riparati dietro il guard-rail. Nel tentativo di tornare in autostrada, l’anziano è […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 settembre 2025
di

ARIETEPer voi Ariete questa settimana inizia all’insegna di un Giove e una Venere che pressano sulle tensioni di coppia e vi raccomandano ascolto e morbidezza: facendovi anche un po’ stancare e muovervi controvoglia, opterete per un quieto vivere. Probabilmente al lavoro dovrete ritrovare il ritmo, poiché la vostra velocità è un po’ più alta dei […]

Oroscopo settimanale: dall’8 al 14 settembre 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per voi Ariete, ancora all’insegna della passione: Marte pungola dall’opposizione, che a volte vi rende un po’ irritabili, e il lavoro sembra allentare la sua pressione su di voi, perché avete fatto anche per quattro. Perdete l’appoggio di Mercurio e non sempre sarà obbligatorio dilungarsi troppo, sia nelle questioni lavorative che in […]

Oroscopo speciale: Mercurio in Vergine
di

Mercurio arriva nel segno della Vergine: il pianeta dell’intelligenza e della comunicazione si sposta in un’area molto congeniale, che è anche uno dei suoi regni. Cosa esprimerà con la pacatezza del suo nuovo cielo? ARIETETenderete, voi Ariete, a essere molto più assertivi al lavoro, a rendervi conto di quanto le vostre idee e le vostre […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]