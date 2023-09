Foto di Dario De Luca

Noto, cadavere di un uomo in un pozzo. S’indaga sul ritrovamento

Un cadavere è stato ritrovato in un pozzo in terreno di contrada Casale, a Noto, nella zona della Rosolini-Pachino. Stando a quanto si apprende, si tratterebbe di un pastore che sarebbe morto dopo essere caduto. Secondo le prime ricostruzioni emerse dai carabinieri, l’uomo – ieri pomeriggio – avrebbe tentato di salvare una pecora scivolata in fondo al pozzo e, nel tentativo di aiutarla, sarebbe caduto facendo un volo di diversi metri. Per recuperare la salma si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Per fare luce sull’accaduto la procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta in seguito alla quale si deciderà se effettuare l’autopsia.