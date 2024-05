Scicli, cadavere trovato in casa con ferite alla testa: c’è l’ipotesi di un omicidio

Un 40enne è stato trovato cadavere all’interno della sua abitazione in via Manenti a Scicli, in provincia di Ragusa, nella serata di ieri. L’ispezione del medico legale incaricato dalla procura è terminata alle 3 di questa mattina. Oggi nell’appartamento arriveranno anche i Ris di Messina che effettueranno accertamenti tecnico-scientifici per verificare l’eventuale presenza di tracce biologiche o altri elementi che potrebbero aiutare le indagini da parte dei carabinieri.

Tra le ipotesi, al momento, c’è anche quella che possa trattarsi di un omicidio. Stando a quanto emerso finora, infatti, la vittima aveva ferite alla testa e al naso. Le tracce di sangue trovate sulle pareti dell’abitazione lasciano molti dubbi agli inquirenti. Per questo è fondamentale ricostruire la dinamica per fare chiarezza su quanto accaduto.