Problema informatico per i sistemi Microsoft: l’aeroporto di Catania annuncia possibili disservizi

Aeroporto Catania su Facebook

Un problema informatico che sta interessando alcuni dei sistemi che utilizzano Microsoft sta creando disservizi in molte parti del mondo. Sembra che il guasto informatico sia causato da un problema nel software dell’azienda di sicurezza informatica CrowdStrike e che non riguardi i computer privati, ma quelli aziendali. Per questo in molti Paesi si stanno verificando problemi nei sistemi informatici di banche, negozi, ospedali, aeroporti e altre realtà. A questo proposito Sac – la società che gestisce l’aeroporto di Catania e quello di Comiso, in provincia di Ragusa – comunica che «a causa di un guasto informatico mondiale sui sistemi di alcune compagnie aeree, potrebbero verificarsi difficoltà operative, rallentamenti nelle operazioni di accettazione e disservizi per i passeggeri».

La società informa che «potrebbero verificarsi dei rallentamenti nelle operazioni di check-in e imbarco». Sac inviata «a rivolgersi alla propria compagnia aerea per ulteriori informazioni e consigliamo di calcolare un tempo più lungo per l’accettazione».