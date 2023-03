Buccheri, un 66enne accusato di truffa finisce in carcere dopo cinque anni

Da Buccheri (in provincia di Siracusa) a Messina. Così, per cinque anni, un uomo di 66 anni di origine rumena si è reso irreperibile nonostante nei suoi confronti la procura di Catania avesse già emesso, nel luglio del 2018, un ordine di carcerazione di nove anni e nove giorni di reclusione per truffa. Le indagini dei carabinieri del centro montano del Siracusano hanno fatto emergere che la moglie del ricercato è residente nella città dello Stretto. Entrambi, inoltre, risultano regolarmente iscritti all’anagrafe sanitaria e hanno usufruito del Sistema sanitario nazionale. Dopo alcuni servizi di osservazione, i militari hanno riconosciuto l’uomo vicino a un supermercato del centro della città peloritana. Il 66enne è stato arrestato e portato in carcere.