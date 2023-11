Buccheri, allevatore nascondeva munizioni nell’azienda agricola

Un 54enne è stato denunciato dai carabinieri di Buccheri (in provincia di Siracusa) per detenzione abusiva di munizioni. I militari, coadiuvati da personale dell’aliquota operativa della compagnia di Noto, dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia e del nucleo carabinieri cinofili di Nicolosi, hanno perquisito l’azienda agricola del 54enne e hanno trovato undici munizioni calibro 12, bossoli, ogive e inneschi per l’assemblaggio di munizionamento. Il tutto nascosto in sacchetti di plastica nelle cavità dei muri a secco dell’area aziendale. Sequestrato il materiale.