Bronte, provano a rubare 50 chili di pistacchio davanti agli operai: denunciati quattro giovani

Lo chiamano oro verde non a caso. E lo sapevano anche i quattro denunciati dai carabinieri di Bronte, nel Catanese, per il tentato furto di 50 chili di pistacchio lavorato, dal valore di circa duemila euro. I quattro – giovani del posto di 20, 22, 23 e 34 anni – sono arrivati nel piazzale dell’azienda a bordo una Fiat 600 rossa, durante un’ordinaria giornata di lavoro degli operai. Uno dei ladri, sceso dalla macchina, si sarebbe semplicemente diretto verso il deposito, per prelevare cinque sacchi del frutto pronto per la vendita e portarli a bordo dell’auto. Un comportamento che, in virtù della sua calma, ha fatto credere agli operai di trovarsi davanti a un cliente. Non convincendo del tutto, però, uno dei lavoratori che, insospettito e richiamando gli altri colleghi, ha fatto perdere l’aplomb al ladro che ha gettato a terra i sacchi per fuggire. È stato lo stesso titolare a chiamare i Carabinieri che, con l’aiuto delle immagini di videosorveglianza dell’azienda, hanno presto identificato i quattro.