Bronte, 37enne guidava ubriaco e in macchina aveva 14 lastre di marmo rubate da un deposito

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Randazzo hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione e guida in stato d’ebrezza un 37enne di Bronte, già noto alle forze dell’ordine. Al riguardo i militari, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa ed in particolare dei reati contro il patrimonio, nel transitare nei pressi di un’azienda di lavorazione di marmi, hanno notato una Fiat Punto condotta da un uomo, che procedeva in strada con andatura particolarmente lenta, tanto da insospettire gli operanti che hanno deciso di effettuare un controllo.

Nella circostanza i militari hanno trovato all’interno dell’abitacolo 14 lastre di marmo, per le quali l’uomo non ha fornito alcuna spiegazione che ne legittimasse il possesso. Immediati quindi gli accertamenti sull’origine del materiale, che hanno consentito di appurare come le lastre fossero state poco prima rubate da una ditta del settore che ha un deposito nella zona. Durante tali fasi il 37enne, palesemente ubriaco, è stato sottoposto all’alcoltest che ha dato esito positivo. Per il protagonista di questa vicenda oltre alla denuncia è scattato anche l’immediato ritiro della patente di guida.