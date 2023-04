Da settimane chiuso il boschetto della Playa. Lavori di messa in sicurezza. Riapertura a Pasqua?

Cancelli chiusi al boschetto della Playa di Catania. L’accesso allo spazio verde che sorge ai margini della città e tradizionale luogo di ritrovo di molte famiglie e di amanti dell’aria aperta, per motivi di sicurezza, è stato interdetto al pubblico. Tuttavia, complice il bel tempo di ieri mattina, sono stati in molti a non fermarsi di fronte all’ingresso vietato, scavalcando il cancello principale o accedendo da quelli laterali, che delimitano il parco. «Si è deciso di chiudere temporaneamente il boschetto- fanno sapere a MeridioNews dal Comune- in seguito all’allerta meteo che si è abbattuta sulla città qualche settimana fa e che ha provocato danni con la caduta di alcuni alberi».

I 28 ettari di boschetto, caratterizzato da pini marittimi ed eucaliptus, dovrebbero essere sottoposti nei prossimi giorni a interventi di manutenzione. Lavori di ripristino che garantiranno ai fruitori la sicurezza dell’area. I cancelli dovrebbero riaprire entro Pasqua.