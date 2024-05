Floridia, bollitore sul fuoco per preparare il crack: arrestato un 31enne

Un bollitore sul fuoco con dentro del crack. È quanto i carabinieri hanno trovato durante la perquisizione dell’abitazione di un 31enne a Floridia, in provincia di Siracusa. Nel corso dei controlli, i militari hanno trovato anche 31 dosi di crack, 35 di marijuana, 28 di hashish e un panetto da 100 grammi. In totale, in casa sono stati trovati 220 grammi di sostanze stupefacenti.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia. All’interno dell’abitazione, i militari hanno rinvenuto anche materiale per il confezionamento e la pesatura della droga e 170 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate per gli esami di laboratorio. Il 31enne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari.