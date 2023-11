Biancavilla: dall’insulto sul colore del cappello alla rissa in piazza

Quattro giovani sono stati denunciati dai carabinieri di Biancavilla (in provincia di Catania) per una rissa scoppiata nel centro del paese. Tutto sarebbe partito da un commento di troppo rivolto da un 17enne di origini straniere a un suo coetaneo in via Vittorio Emanuele, in merito al colore acceso del cappello da baseball. Dallo scherzo si è passati agli insulti e poi alla rissa con calci e pugni, che ha coinvolto oltre ai due 17enni, anche i rispettivi amici, entrambi maggiorenni.

A lanciare l’allarme sono stati i passanti. Tuttavia, quando i carabinieri sono arrivati sul posto i responsabili della rissa erano già scappati dopo essersi accorti della chiamata. Una volta esaminate le immagini delle telecamere installate nell’area e sentiti alcuni testimoni, sono stati rintracciati i soggetti coinvolti nello scontro che, in caserma, hanno confermato l’accaduto. Tra i partecipanti era presente anche un 22enne straniero, che già nel novembre 2022, era stato denunciato dai militari per aver partecipato a un’altra rissa, ricevendo il daspo urbano. All’origine di quell’episodio, la relazione sentimentale con una 18enne non accettata dai familiari di quest’ultima.