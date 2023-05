Biancavilla, cade da undici metri mentre pulisce il lucernaio dalla cenere dell’Etna

Incidente domestico a Biancavilla, in provincia di Catania, dove un uomo di 40 anni, intorno alle 16 di oggi pomeriggio, è caduto da un’altezza di circa undici metri mentre era intento a pulire la copertura di un lucernaio di casa, in via De Nicola. Sulla superficie era finita la cenere vulcanica dovuta all’attività eruttiva dell’Etna dei giorni scorsi. Secondo quanto è stato ricostruito finora, a un certo punto, la copertura avrebbe ceduto e l’uomo sarebbe precipitato. Il 40enne è stato subito soccorso dai familiari che hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, gli agenti della polizia municipale e anche i carabinieri. A bordo di un’ambulanza, l’uomo è stato trasportato in via della Montagna dove è atterrato l’elisoccorso che lo ha portato poi all’ospedale Cannizzaro di Catania. Stando a quanto si apprende le sue condizioni sarebbero molto gravi. Entrato in codice rosso, il 40enne è ricoverato al trauma center. Sul fatto è stata già aperta un’indagine.