Tiene la cocaina in frigorifero: arrestato 40enne a Biancavilla

La droga è stata trovata al fresco. A Biancavilla, in provincia di Catania, un 40enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo – che ha dei precedenti per reati connessi alla droga – è stato visto dai carabinieri in atteggiamenti sospetti in una delle aree verdi che ci sono nelle zone periferiche di Biancavilla. In seguito a degli appostamenti, i militari hanno capito che la presenza dell’uomo in quelle aree poteva essere legata ad attività illecite. Per questo, una mattina, i carabinieri hanno proceduto con la perquisizione dell’appartamento del 40enne.

In cucina i militari hanno trovato un astuccio che conteneva un bilancino di precisione, numerose bustine di plastica trasparente e un coltellino con una lama di sette centimetri. Nell’astuccio c’erano anche un quaderno con nomi e prezzi di vendita, 145 euro e un mini-smartphone senza sim. Mentre i carabinieri trovavano queste cose, l’uomo era appoggiato al frigorifero e non si spostava dall’elettrodomestico. Insospettiti, i militari l’hanno fatto spostare e in uno scompartimento laterale del frigo hanno trovato tre tubetti che sembravano contenere dei farmaci, ma che avevano al loro interno 16 dosi di cocaina. L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere catanese di piazza Lanza.