Biancavilla, droga nascosta nei mobili in casa del figlio di uno storico esponente mafioso

Una cassettiera in cucina e un comodino della camera da letto erano diventati il nascondiglio della droga per un 41enne di Biancavilla (in provincia di Catania), già gravato da precedenti di polizia, figlio di uno storico esponente mafioso del paese. A scoprirlo sono stati i carabinieri, con il sostegno dei colleghi del nucleo cinofili con il cane antidroga King.

All’interno di un cassetto del mobile, i carabinieri hanno trovato una busta sottovuoto trasparente con dentro diverse decine di grammi di marijuana. Sulla parte alta della stessa cassettiera, i militari hanno trovato un bicchiere di plastica con 135 euro in banconote di diverso taglio, oltre a diverse monete, ritenuti provento dell’attività illecita. Nel corso della perquisizione, nel comodino della camera da letto è stato trovato un pizzino con nomi e numeri, evidente resoconto dell’attività di spaccio. Il 41enne è stato arrestato, mentre tutta la marijuana sequestrata verrà sottoposta ad analisi di laboratorio, in modo da capire il tasso di tetraidrocannabinolo contenuto.