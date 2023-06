Biancavilla, un arsenale trovato a casa di un 25enne

Un arsenale è stato trovato in casa di un 25enne incensurato di Biancavilla, in provincia di Catania, che è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di armi clandestine, detenzione abusiva di armi e munizioni e anche detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Un sacco con dentro l’arsenale è stato rinvenuto ben nascosto sul solaio del terrazzo. All’interno i militari hanno trovato una mitragliatrice e due pistole, tutte armi clandestine con matricola abrasa, perfettamente funzionanti ed estremamente letali e numerosi proiettili. In particolare sono state trovate: una pistola mitragliatrice Skorpion calibro 7,65 con tre serbatoi; un revolver calibro 357 magnum, con 12 cartucce, di cui sei già nel tamburo; una pistola calibro 7,65 con colpo in canna e sei cartucce nel caricatore; 89 cartucce calibro 7,65 e 22.

Nel corso dei controlli è stata trovata anche una busta di plastica termosaldata, con all’interno circa 300 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e il materiale necessario al confezionamento dello stupefacente. Le armi e la droga sono state sequestrate e inviate al Ris di Messina per gli accertamenti balistici e dattiloscopici, al fine anche di verificare se armi siano state già utilizzate in precedenti fatti delittuosi. Il 25enne arrestato e portato nel carcere di piazza Lanza a Catania, dove resta in attesa della convalida da parte del giudice per le indagini preliminari.