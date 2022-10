Belpasso, tenta di strangolare la moglie durante una lite per la gestione del conto in banca

Una lite nata per divergenze sulla gestione del conto bancario cointestato è sfociata in un tentato omicidio a Belpasso dove un uomo di 25 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri. Allertati da una chiamata arrivata al numero unico per le emergenze (112), i militari sono intervenuti nell’abitazione della coppia in via Vittorio Emanuele. Lì hanno bloccato il marito in lacrime nella cameretta dei figli e soccorso la moglie, una donna di 35 anni, segregata nella camera da letto al buio e con le mani legate.

Ancora in stato di shock e piena di lividi sul corpo, la vittima ha raccontato ai carabinieri che poco prima il marito avrebbe tentato di strangolarla e soffocarla infilandole un pezzo di stoffa in bocca per non farla urlare. Dopo averla immobilizzarla, il 25enne avrebbe anche picchiato la moglie utilizzando un manico di scopa. Il tutto in presenza dei due figli minorenni. Una dinamica che è stata confermata pure da un passante e dalla madre della 35enne che era accorsa sentendo le grida d’aiuto della figlia.

In caserma, la donna ha poi riferito di altri episodi di violenza e maltrattamenti subiti nel recente passato. Reati per i quali l’uomo è stato denunciato, oltre a essere stato arrestato per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. Il 25enne è stato portato nella casa circondariale di piazza Lanza a Catania dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della convalida del fermo. La donna, dopo essere stata visitata dai sanitari del Pronto soccorso dell’ospedale di Paternò che hanno riscontrato ecchimosi ed escoriazioni, è stata dimessa con una prognosi di 15 giorni.