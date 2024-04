Belpasso, rapina una tabaccheria e una farmacia: arrestato 39enne di Belpasso

Prima una tabaccheria, poi una farmacia. Un 39enne di Belpasso, in provincia di Catania, è stato arrestato dai carabinieri perché ritenuto responsabile di due diverse rapine avvenute nei giorni scorsi. Il 20 marzo l’uomo, con precedenti penali, è entrato in una tabaccheria di Via Vittorio Emanuele II per rapinarla. Con il volto coperto da uno scaldacollo e armato di coltello, è riuscito a prelevare dalla cassa 300 euro, oltre ad alcuni pacchi di sigarette. Dalla visione dei filmati di videosorveglianza e grazie anche alle testimonianze del personale dell’attività, i militari hanno ipotizzato che l’autore potesse essere un pregiudicato locale che in passato aveva già compiuto rapine simili.

Il 26 marzo il 39enne ha tentato una rapina a una farmacia della centralissima via Roma. In questo caso, però, l’uomo ha trovato la resistenza del personale, che dopo una lieve colluttazione è riuscito a metterlo in fuga. Poco dopo l’uomo è stato fermato da una pattuglia che era stata allertata dalla centrale operativa. Per la seconda delle due rapine il 39enne è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato portato nel carcere catanese di piazza Lanza. Lì gli è stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare anche per l’altra rapina.