Belpasso, minorenne rapina lavanderia e panificio. Poi fugge in una casa dove era nascosta la droga

Prima ha rapinato un panificio e una lavanderia, sotto la minaccia di una pistola e un coltello, e poi si è rifugiato a casa di una 45enne. Protagonista un minore che ieri è stato arrestato dai carabinieri a Belpasso. Il ragazzo, originario di Mascalucia e affidato a una comunità di recupero, dopo i colpi era fuggito a piedi, trovando riparo in una palazzina di via XIX Traversa. Qui vive la donna insieme al figlio di 18 anni. I militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare, bloccando il minore sul balcone e trovando droga e armi nascosti in camera da letto.

I carabinieri hanno recuperato 94 grammi di hashish, 78 di marijuana e due bilancini di precisione. Trovati anche cinque coltelli a serramanico, due pistole a salve prive del tappo rosso e oltre venti cartucce. Ciò ha portato all’arresto anche della 45enne e del figlio, i due sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il minore, invece, è stato trasferito all’Istituto penale per minorenni di Catania.