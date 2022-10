Belpasso, gravi disservizi energetici in centro. Attività lavorative e utenze domestiche in tilt

Mattinata complicata per gli esercizi commerciali e le attività di Belpasso, in provincia di Catania. Le cattive condizioni meteo, che comunque si sono limitate a una moderata pioggia che ha battuto il centro alle pendici dell’Etnea, hanno causato ripetuti disservizi energetici. La corrente è andata via più volte, lasciando al buio per diverse ore numerose utenze. Sul posto sono intervenuti gli operai dell’Enel, che hanno ripristinato l’erogazione, ma poco dopo il problema si è ripresentato.