La Bbc compra una casa a un euro a Salemi e la rivende a 145mila euro per beneficenza

La Bbc ha comprato una casa a un euro nel comune di Salemi, in provincia di Trapani. Ad acquistarla e ristrutturarla sono stati Amanda Holden e Alan Carr, celebrità inglesi del programma della Bbc One Amanda & Alan’s Italian Job. L’appartamento oggi è in vendita nel portfolio di Italy Sotheby’s International Realty, protagonista nel settore immobiliare di lusso in Italia e nel mondo. Il controvalore di 145mila euro, sarà devoluto in beneficenza a sostegno dei progetti Comic Relief e Children in Need. «Siamo entusiasti di partecipare a questa lodevole iniziativa della Bbc a sostegno di due importanti enti di beneficenza, non richiedendo alcuna commissione sulla vendita – commenta Lodovico Pignatti Morano, managing partner di Italy Sotheby’s International Realty – questo progetto ci da l’opportunità di contribuire allo sviluppo immobiliare di piccoli comuni siciliani come Salemi, così importanti, per storia e tradizioni, per una regione sempre più attraente agli occhi dei compratori nazionali e internazionali. Lo dimostra il forte aumento di vendite, che nel 2022 ha registrato un più 80 per cento».

Borgo arabo-medievale tra i più affascinanti della Sicilia, Salemi custodisce un ricco patrimonio storico, artistico e culturale. Un’eredità che la Bbc e Italy Sotheby’s International Realty hanno deciso di valorizzare con questa operazione di vendita a scopo benefico. L’appartamento – che ad oggi, in soli sei giorni dalla messa online, ha già ricevuto più di 380 richieste, per il 90 per cento provenienti da acquirenti di nazionalità britannica – è stato completamente trasformato dall’intervento di Amanda e Alan. Su una superficie di 130 metri quadrati, la ristrutturazione ha dato una nuova vita all’ampio salone, alla sala da pranzo, alla cucina moderna e a tre balconi con vista sul paesaggio.