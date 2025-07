Veliero carico di marijuana bloccato al largo delle Eolie: due arresti

Maxi sequestro di droga in mare aperto. I finanzieri del comando provinciale di Catania, in un’operazione congiunta con lo Scico (Servizio centrale investigazione criminalità organizzata), il comando operativo aeronavale di Pratica di Mare e il Reparto operativo aeronavale di Palermo, hanno sequestrato circa 150 chili di marijuana e arrestato due persone. La scoperta è avvenuta a bordo di un veliero intercettato nello specchio di mare antistante le isole Eolie. Durante il controllo, i militari hanno trovato sette borsoni di grandi dimensioni nascosti in appositi scompartimenti stagni sottocoperta. All’interno erano stipate numerose buste sottovuoto contenenti marijuana skunk, una varietà ad alto contenuto di principio attivo.

Secondo le stime degli investigatori, la droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 1,2 milioni di euro. Oltre alla sostanza stupefacente, è stata sequestrata anche l’imbarcazione a vela utilizzata per il trasporto. Per i due membri dell’equipaggio, un cittadino spagnolo e una donna colombiana, è scattato l’arresto in flagranza con l’accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggravata dalla rilevante quantità. I provvedimenti di arresto e sequestro sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria.