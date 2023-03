Barbiere con due lavoratori in nero in via Plebiscito a Catania: attività sospesa e multa da quasi 17mila euro

Una multa da 16.900 euro per un barbiere in via Plebiscito a Catania. La sanzione è stata elevata durante i controlli da parte dei carabinieri, insieme al nucleo dell’ispettorato del lavoro di Catania e ai Nas. Dalle verifiche è emerso che nell’attività del barbiere 38enne due dei lavorati erano in nero. Per questo, oltre alla multa, è stata anche sospesa temporaneamente l’attività commerciale. Il titolare aveva anche omesso di sottoporre a sorveglianza sanitaria i due lavoratori. Sempre lungo via Plebiscito, un’altra multa – questa volta da 1500 euro – è stata elevata a un 35enne catanese titolare di una gastronomia dove sono stati sequestrati 75 chili di miele senza tracciabilità.