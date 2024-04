Bambino di due anni salvato da volo militare da Catania a Lecco

Un bambino di due anni, ricoverato presso l’ospedale Garibaldi di Catania e bisognoso di cure specialistiche urgenti, è stato trasportato oggi pomeriggio all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio a bordo di un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare, per il successivo ricovero presso l’ospedale Medea di Bosisio Parini, in provincia di Lecco.

Per il volo ambulanza, richiesto dalla prefettura di Catania – rende noto l’aeronautica militare – è stato impiegato un equipaggio e un velivolo del 31° stormo di Ciampino. Il volo d’urgenza è stato immediatamente disposto e coordinato dalla sala Situazioni di Vertice del comando della squadra aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene in stato di prontezza, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità.