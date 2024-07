Paternò, bambina di 4 anni aggredita dal pitbull di famiglia. Trasferita al Garibaldi-Nesima

Foto di Salvatore Ferro

Una bambina di 4 anni è stata aggredita da un pitbull di famiglia all’interno di un’abitazione nel territorio di Paternò, in provincia di Catania. Secondo quanto diffuso dal sito 95047 è rimasta ferita anche una parente della bambina. La donna era intervenuta per soccorrerla. Entrambe sono state trasportate all’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò. Tuttavia per la bambina è stato necessario il trasferimento all’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania.