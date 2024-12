Bagheria, si spaccia per avvocato e promette un lavoro in una clinica privata: arrestato un 50enne

Un 50enne, autista di ambulanza, è stato arrestato dalla polizia: è accusato di tentata truffa. Alla vittima del presunto raggiro l’uomo avrebbe promesso un lavoro in una clinica privata di Bagheria, in provincia di Palermo; si sarebbe spacciato per un avvocato e avrebbe detto di avere necessità di inserire nella clinica due persone con l’incarico di centralinista. Il 50enne avrebbe promesso di mettersi a disposizione per la successiva assunzione e avrebbe richiesto i documenti e 1180 euro come polizza assicurativa. La vittima, sospettando potesse trattarsi di una truffa, ha avvertito le forze dell’ordine e poi ha fissato un appuntamento in un bar del centro di Bagheria.

All’incontro si è presentato con il personale della polizia, che è intervenuto appena è avvenuto il passaggio della busta con i soldi. Il 50enne è stato bloccato e arrestato, il denaro recuperato. L’uomo, che avrebbe ammesso tutto, è stato messo agli arresti domiciliari.