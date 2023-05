Badante ruba bancomat e preleva 2400 euro. Arrestata dai carabinieri

Avrebbe rubato il bancomat della padrona di casa da cui svolgeva le faccende domestiche prelevando, in pochi giorni, circa 2400 euro. È accaduto a Valderice, nel Trapanese, dove i carabinieri hanno denunciato una donna di 62 anni per furto in abitazione ed indebito utilizzo di carta di credito. I militari sono risaliti alla donna, residente in un paese vicino, grazie ai filmati di videosorveglianza di alcuni istituti di credito.