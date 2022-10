Avola, due arresti per pestaggio in centro. Responsabili sono vicini al clan Crapula

Un 44enne e un 35enne di Avola, in provincia di Siracusa, sono stati arrestati con l’accusa di essere gli autori di una brutale aggressione avvenuta in pieno centro. La vittima è stata picchiata anche mentre era a terra gravemente ferita. I carabinieri sono riusciti a ricostruire i fatti, incrociando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza e raccogliendo la testimonianza della vittima. Gli arrestati sono vicini, per legami di parentela, al clan Crapula.