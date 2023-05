Avola: in casa con droghe, soldi, una pistola e un rilevatore di microspie. Arrestato un 22enne

Un 22enne di Avola, in provincia di Siracusa, è stato arrestato dagli agenti del commissariato per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga. I poliziotti hanno perquisito la casa del 22enne da dove più volte aveva notato un giovane tossicodipendente entrare e uscire. All’interno dell’abitazione, gli agenti hanno trovato e sequestrato: 50 grammi di eroina, 44 grammi di hashish, cinque grammi di marijuana, tre bilancini di precisione, la somma 745 euro, una pistola a tamburo a salve, priva di tappo rosso, calibro 38, 96 cartucce a salve calibro 38 e un rilevatore di presenza di microspie e di Gps perfettamente funzionante. In attesa della celebrazione del rito direttissimo, su disposizione dell’autorità giudiziaria competente, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari.