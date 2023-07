Avola, picchia la madre per estorcerle dei soldi

Un uomo di 43 anni di Avola (in provincia di Siracusa) è stato arrestato per tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della madre. Tutto è iniziato con una telefonata arrivata al numero di emergenza e bruscamente interrotta. Quando i poliziotti sono arrivati nell’abitazione da cui proveniva la chiamata, hanno trovato la donna con diversi lividi sulla braccia e il cellulare distrutto. A romperlo, dopo averlo strappato dalle mani della madre che stava chiamando per chiedere aiuto, sarebbe stato il figlio. Stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini, il 43enne – già noto alle forze dell’ordine – stava aggredendo la madre facendole continue richieste di denaro. L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Cavadonna di Siracusa.