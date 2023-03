Autostrada Catania-Siracusa chiusa il 15 e il 16 marzo in direzione del capoluogo etneo

Mercoledì 15 e giovedì 16 marzo, l’autostrada Catania-Siracusa rimarrà chiusa, in direzione del capoluogo etneo, nella fascia oraria compresa tra le 9.30 e le 17.15. Anas ha comunicato che la chiusura dell’autostrada è dovuta alla conclusione delle periodiche attività di formazione del personale dei vigili del fuoco all’interno delle gallerie. Durante gli orari di chiusura, tutti i veicoli in transito da Siracusa a Catania potranno percorrere l’itinerario alternativo, cioè la strada statale 114 Orientale sicula. La stessa chiusura era stata disposta già anche per il 9 e il 10 marzo.