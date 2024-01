Autonomia differenziata, Ottavio Cappellani: «Mai stato tenero con la Lega ma sto con Calderoli»

«Mai stato tenero con la Lega. Ma se parliamo di economia e di rinascita siciliana, forse, solo la Lega può sovvertire i danni causa dal nefasto Risorgimento. Se fosse ancora vivo Gianfranco Miglio prenderei anche la tessera della Lega. Oggi come oggi, non condivido quasi nulla della politica leghista. Ma, se parliamo di autonomia differenziata, sono con Calderoli a vita». Lo ha detto all’AdnKronos lo scrittore siciliano Ottavio Cappellani, spesso polemico con la Lega ma che si schiera, una sorpresa, a favore dell’autonomia differenziata con un lungo e articolato articolo pubblicato da Mow. «L’unica maniera per fare risorgere la Sicilia – conclude sarcasticamente – è affamare i nostri politici».