Auto non si ferma all’alt, sequestrati 11 chili di hashish a Palermo

I carabinieri nel corso di un controllo hanno sequestrato in un’auto undici chili di hashish a Palermo. La vettura, con due persone a bordo, non si era fermata a un posto di blocco in via Imperatore Federico. L’auto è stata bloccata in via Sampolo. Nel corso di un controllo nel cofano della Jeep Renegade è stata trovata la droga. I due uomini sono stati fermati.