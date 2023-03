Auto in fiamme nella notte a Floridia: non si esclude la matrice dolosa

Un incendio è divampato nella notte a Floridia, in provincia di Siracusa. Intorno alle 4.30, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un’auto in fiamme parcheggiata in corso Vittorio Emanuele, angolo traversa Michele Abate. Dopo l’intervento, i soccorritori hanno avviato i rilievi per risalire all’origine del rogo. Non si esclude l’origine dolosa, nonostante non siano stati rinvenuti elementi che possano dirlo con esattezza. Danni anche alle vetture in sosta nelle vicinanze e agli edifici adiacenti.