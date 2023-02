Provinciale 157, precipita con l’auto in un dirupo. Morto un 55enne. Indagini dei carabinieri

Il corpo senza vita di un uomo 55enne originario di Longi – A.A. le sue iniziali – è stato ritrovato questa mattina in un dirupo lungo la strada provinciale 157. Arteria collega il territorio di Capri Leone a Mirto e Frazzanò, in provincia di Messina. La vittima, come riportato dal sito 98zero, si trovava a bordo di un fuoristrada quando, per cause che verranno accertate, è precipitato nel dirupo. Sul posto, insieme ai carabinieri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. La vittima a quanto pare era irreperibile da sabato.