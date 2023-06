Augusta, entra dalla finestra e picchia la ex moglie con un piccone e un bastone

Un trauma cranico, un dente rotto e lividi e ferite in tutto il corpo. Così una donna di Augusta (in provincia di Siracusa) è arrivata al Pronto soccorso dell’ospedale Muscatello. A picchiarla, prima con un piccone e poi con un bastone, è stato l’ex marito che è entrato in casa rompendo una finestra. Una telefonata al numero unico per le emergenze ha allertato i carabinieri che sono intervenuti nell’abitazione e hanno arrestato il 49enne e lo hanno portato nel carcere di Cavadonna di Siracusa. Dalle indagini è poi emerso che per anni, anche durante il matrimonio, la vittima avrebbe subito maltrattamenti fisici e verbali da parte dell’uomo che avrebbe anche costantemente controllato le sue risorse economiche. Inoltre, il 49enne avrebbe anche installato nel cellulare della donna un’applicazione per monitorarne tutti gli spostamenti. App che la donna sarebbe stata costretta a non cancellare e a mantenere sempre attiva. Per timore, la donna non aveva mai denunciato.