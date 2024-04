Augusta, pretende cure immediate e prende a pugni i medici del Pronto soccorso

Foto di Dario De Luca

Avrebbe preteso di essere curato immediatamente dal personale sanitario dell’ospedale Muscatello di Augusta, in provincia di Siracusa. Un pregiudicato 29enne augustano, dopo un incidente autonomo in motorino, è andato al Pronto soccorso. Visti i lievi traumi riportati, i sanitari gli hanno assegnato un codice verde (quello meno grave) che lo ha fatto finire in coda.

A quel punto, invece di aspettare il proprio turno per essere visitato ed eventualmente medicato, il 29enne avrebbe iniziato a inveire contro i due sanitari in servizio prendendoli a pugni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che lo hanno arrestato. Il 29enne, come disposto dall’autorità giudiziaria, dopo l’arresto è stato portato nel carcere Cavadonna di Siracusa.