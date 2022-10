Attraversano la stazione per andare a pescare, multati

Sono entrati nella stazione ferroviaria di Catania per abbreviare il percorso che porta vicino al litorale. Per questo due persone sono state sanzionate dalla polizia ferroviaria. I due uomini, che erano vestiti e muniti dell’attrezzatura per la pesca, sono stati fermati dagli agenti che li hanno multati ai sensi del

regolamento di polizia ferroviaria.

Questi controlli che hanno interessato anche la ferrovia etnea rientrano nell’ambito dell’operazione Rail safe day che si è svolta ieri su tutto il territorio nazionale per contrastare comportamenti scorretti in ambito ferroviario che pregiudicano la sicurezza della circolazione e degli utenti.

I controlli hanno riguardato 732 persone controllate, 70 siti ferroviari ispezionati di cui 54 stazioni. In Sicilia per questo sono stati impegnati 87 operatori della polizia ferroviaria. A Messina i poliziotti hanno rintracciato due minori stranieri che, al termine degli accertamenti, sono stati affidati a strutture per minori.