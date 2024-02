Pedinata, minacciata e picchiata: a Caltagirone una donna ha denunciato e fatto arrestare il suo stalker

Già denunciato per stalking dall’ex convivente a dicembre, ha continuato a pedinare la donna finché i carabinieri lo hanno arrestato in flagranza di reato. Stanca dei tanti pedinamenti, delle minacce e delle botte, una 37enne di Caltagirone (in provincia di Catania) ha denunciato il suo ex, un 49enne già conosciuto alle forze dell’ordine. Dopo meno di una settimana dalla prima querela, la donna ha deciso di denunciare di nuovo l’uomo che continuava a pedinarla e ad appostarsi in luoghi da lei frequentati.

L’ennesimo pedinamento è stato segnalato in tempo reale dalla vittima pochi giorni fa. Mentre percorreva in auto una strada nella zona dell’ospedale Gravina e Santo Pietro di Caltagirone, la donna ha riconosciuto l’auto del suo stalker che la stava seguendo. Così la vittima ha contattato telefonicamente il numero unico per le emergenze (112). Due pattuglie dei carabinieri hanno raggiunto in breve tempo la zona dell’ospedale dove hanno riconosciuto la vittima che, impaurita e in evidente stato d’ansia, è scesa dall’auto e ha indicato la direzione che aveva preso il 49enne.

Accortosi dell’arrivo dei militari, l’uomo ha cercato di scappare. I carabinieri lo hanno inseguito e costretto a fermarsi. Sceso dall’auto, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per atti persecutori. Portato in carcere in un primo momento, dopo la convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria, il 49enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.