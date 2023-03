Malore in volo lungo la tratta Palermo-Bergamo. Atterraggio d’emergenza a Pescara

Un passeggero ha avuto un malore sul volo Palermo-Bergamo costringendo il pilota a un atterraggio d’emergenza nello scalo di Pescara. L’aereo Ryanair era partito da poco più di un’ora dall’aeroporto Falcone Borsellino, ma durante il volo, uno dei passeggeri si è sentito improvvisamente male. A quel punto il comandante ha chiesto l’autorizzazione per atterrare nello scalo più vicino. Così è stato deciso per la città abruzzese. L’uomo, già con problemi cardiaci, è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza medicalizzata del 118 che lo attendeva in pista e trasportato all’ospedale Santo Spirito di Pescara dove è stato ricoverato per accertamenti medici.