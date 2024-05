Castelvetrano, ordigno esplosivo e mazzo di fiori davanti casa di un pregiudicato

Una forte esplosione è stata avvertita ieri sera, intorno alle 23.30, in via Villa Cappello a Castelvetrano (in provincia di Trapani) per lo scoppio di un ordigno esplosivo posizionato nella gabbia scala della casa di un uomo pregiudicato del posto.

Davanti all’abitazione i vigili del fuoco hanno trovato anche dei fiori. Un gesto che è stato considerato dagli inquirenti il segno di un attentato intimidatorio. Il forte boato è stato avvertito in tutto il quartiere Palma della cittadina del Trapanese. Al momento, non pare ci siano feriti. In alcune abitazioni sono stati distrutti i vetri delle finestre. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Castelvetrano.